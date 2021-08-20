Москва, 20 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. На данный момент около 95% образовательных организаций в России (школ и детских садов), т. е. свыше 83 тыс., закончили подготовку к новому учебному году. Об этом 20 августа говорится в сообщении секретариата заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, обнародованном на сайте российского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Уточняется, что Голиковой было проведено ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами на тему готовности школ и детсадов к началу нового учебного года, на котором говорилось о непростых условиях, в которых проходит такая подготовка — связанные с пандемией ограничения, а также подтопления и пожары в ряде регионов РФ.

«Несмотря на это в большинстве регионов в плановом режиме завершается приемка образовательных организаций. На сегодняшний день 95% образовательных организаций (свыше 83 тыс.) в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям», — говорится в сообщении.

При этом в нем указывается, что, по данным Роспотребнадзора, остается всего 184 школы в девяти регионах — менее 0,5% всех школ страны, не отвечающих необходимым требованиям.

В то же время отмечается, что 45 из них, находящиеся в четырех регионах, являются малокомплектными и труднодоступными, и потому в них для учеников начальных классов горячее питание заменено выдачей продуктовых наборов с организацией большой перемены для приема пищи детьми дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новосибирские образовательные организации при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации начнут новый учебный год в очном формате.