Черкесск, 20 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вновь зафиксировано четыре смерти пациентов с COVID-19. Днем ранее от опасной инфекции также скончались четверо человек. Это почти вдвое меньше, чем в начале недели, когда подряд четыре дня фиксировалось по семь смертей. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 413, сообщили 20 августа в федеральном оперативном штабе.

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В настоящее время в Карачаево-Черкесии проходят лечение в госпиталях 682 пациента. Всего в регионе лечатся от COVID-19 1892 человека. За прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 26 пациентов. Общее число вылечившихся достигло 21 186 человек.

За все время пандемии стал носителем коронавируса 23 491 житель республики, в том числе 51 — за прошедшие сутки.