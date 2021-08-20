Куала-Лумпур, 20 августа, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Король Малайзии назначит нового премьер-министра страны после встречи с девятью султанами, сообщает CNN Indonesia.

Eric Teoh Флаг Малайзии

В последние дни король Малайзии продолжал встречаться с политическими элитами, чтобы найти замену Мухиддину Ясину, который ушел в отставку.

В Малайзии назначат премьер-министра, поскольку условия в стране не позволяют проводить всеобщие выборы.

Король Малайзии внесет в парламент имена своих кандидатов, затем парламент проведет голосование. Король имеет право назначать только тех кандидатов на пост премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуруИсмаила Сабри Якобана посту премьер-министра Малайзии поддержало большинство депутатов палаты представителей.