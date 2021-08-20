Волгоград, 20 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Очередную партию молоди осетра выпустили в Волгу в Волгоградской области. В реку отправили почти 200 тысяч мальков, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе администрации региона.

Управление Госохотнадзора по Нижегородской области Мальки стерляди

Молодь вырастили на Волгоградском осетровом рыборазводном заводе. Каждый малёк — весом более семи граммов. Рыбу выпускают преимущественно ночью или на рассвете, пока окружающая температура не слишком высокая.

В 2020 году водоёмы региона пополнили 8,6 млн мальков ценных пород рыб.