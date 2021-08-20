В Волгоградской области выпустили в реку почти 200 тысяч мальков осетра
Волгоград, 20 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Очередную партию молоди осетра выпустили в Волгу в Волгоградской области. В реку отправили почти 200 тысяч мальков, сообщили ИА REGNUM 20 августа в пресс-службе администрации региона.
Управление Госохотнадзора по Нижегородской области
Мальки стерляди
Молодь вырастили на Волгоградском осетровом рыборазводном заводе. Каждый малёк — весом более семи граммов. Рыбу выпускают преимущественно ночью или на рассвете, пока окружающая температура не слишком высокая.
В 2020 году водоёмы региона пополнили 8,6 млн мальков ценных пород рыб.