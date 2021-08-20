Мадрид, 20 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Фирменный магазин мадридского «Реала» на домашнем стадионе клуба «Сантьяго Бернабеу» ограблен. Об этом 20 августа сообщает Marca.

ru.wikipedia.org Стадион «Сантьяго Бернабеу»

Отмечается, что ограбление произошло 19 августа в 6:00 утра по местному времени. Группа неизвестных въехала в фасад здания на автомобиле.

Они заполнили три автомобиля игровой формой «Реала», одеждой и другой атрибутикой магазина. После этого грабители скрылись.

Сейчас полиция изучает записи с камер наблюдения стадиона и пытается опознать машины по номерам. Предположительно, все три автомобиля были угнаны.

Напомним, в настоящее время стадион «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции. Планируется, что его введут в эксплуатацию в 2022 году.