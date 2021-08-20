Москва, 20 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Российская валюта продолжила дешеветь на торгах 19 августа под влиянием сильного доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Центробанк РФ Рубль

«Пара доллар/рубль закрылась над уровнем 74 руб., а сегодня передвинула одномесячные максимумы до 74,30 руб. и остается в оборонительной позиции.

Над рублем продолжают довлеть дешевеющая нефть и растущий доллар. Помимо защитного спроса, поддержку «американцу» оказывает ужесточение риторики ФРС, за счет которой валюта растет по всему спектру рынка.

Тем временем Brent возобновила снижение после неудачных утренних попыток восстановления от трехмесячных минимумов, а уклонение от рисков на мировых рынках сохраняется.

Всё это играет против рубля, который при таких обстоятельствах не получает поддержки со стороны налогового периода.

В течение сессии 20 августа российская валюта будет оставаться под давлением, учитывая сохранение общего негативного сентимента на мировых площадках.

Единственное, что сейчас может предотвратить дальнейшие потери — техническая коррекция доллара на фиксации прибыли перед наступлением выходных.

Однако даже в этом случае позиции рубля останутся слабыми, особенно учитывая прорыв уровня 74 руб., где теперь проходит ближайшая поддержка на случай отката в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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