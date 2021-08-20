Иркутск, 20 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального ГУ МЧС РФ, 21 августа местами в западных, центральных районах, в горах Восточного Саяна ожидаются сильные и очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом, сильные ливни, грозы, порывы северо-западного ветра 15−20 м/с.

Дождь со снегом

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«Прогноз о неблагоприятных погодных явлениях доведён до руководителей органов местного самоуправления, объектов экономики, старост сельских населенных пунктов», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 17 августа в северо-восточных районах, горах южного Прибайкалья и днём в южных районах тоже прошли кратковременные, местами сильные дожди.

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