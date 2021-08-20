Киев, 20 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Украина будет и дальше настаивать на невозможности запуска газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко в интервью «Радио Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

По его словам, тема «Северного потока — 2» будет обсуждаться в ходе встречи президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, а также во время встреч Зеленского с американскими сенаторами и конгрессменами.

«Мы считаем, что этот геополитический проект должен быть остановлен, в том числе благодаря санкциям США» — подчеркнул Витренко.

Он добавил, что Украина не намерена менять стратегию транзита газа через свою территорию.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Украина планирует в течение 15 лет провести «зелёный переход» в энергетике, но для этого нужны инвестиции в размере нескольких десятков миллиардов долларов, которые Украина получает благодаря транзиту газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство размером компенсаций от США и Германии, обещанных Украине в связи с запуском «Северного потока — 2».