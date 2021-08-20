Ульяновск, 20 августа, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 20 августа, в Ульяновской области с начала пандемии скончались 2197 пациентов с коронавирусом, в том числе за последние сутки умерли 16 человек.

Напомним, ранее двое суток подряд жертвами коронавируса становились по 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается диспансеризация взрослого населения. Она проводится в два этапа: профилактический осмотр и дополнительные методы исследования. С 40 лет диспансеризация должна быть ежегодной.