Новосибирск, 20 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 21 августа, при прояснениях по востоку ожидаются заморозки до — 1 °C. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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В городе Новосибирске 21 августа ночью осадков не ожидается. При этом будет дуть северный ветер — 4−9 м/с, минимальная температура воздуха составит +8…+10 °C, в пригороде +4…+6 °C.

«21 августа метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный. 22 — 23 августа метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — уточнили синоптики.