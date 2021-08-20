Москва, 20 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Наблюдаемое в России сезонное снижение розничных цен на плодоовощную продукцию во многом компенсирует ее неоправданное подорожание в предыдущие месяцы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о снижении цен на продукты в большинстве регионов России.

jorisamonen Овощи

«Снижение цен на продукты питания в июле в первую очередь связано с сезонной дефляцией — на прилавки начали поступать российские овощи и фрукты нового урожая. Розничные цены на ряд овощей наконец снизились вслед за оптовыми ценами сельхозпроизводителей, — сказала Долгова. — Так, по данным Росстата, цены российских сельхозпроизводителей по картофелю, репчатому луку снижались еще с апреля, по свекле и моркови цены снизились в июне. Исключение — цены производителей на капусту, возобновившие рост в мае после существенного падения в апреле».

В то же время, как подчеркнула Долгова, индексы потребительских цен снизились в июне только по луку репчатому и капусте белокочанной, по трем остальным видам овощей рост продолжался.

«Причем меньше всего увеличились цены на картофель, морковь в рознице дорожала с мая, а цены на свеклу непрерывно росли высокими темпами с марта месяца. Таким образом, сезонное снижение розничных цен на плодоовощную продукцию во многом компенсирует их неоправданный рост в предыдущие месяцы. Еще один фактор, способствующий дефляции, — уменьшение доли импортных овощей в продаже (также вследствие появления на прилавках собственного урожая нынешнего года)», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что наблюдаемое в РФ снижение цен на овощи, фрукты, колбасы и куриные яйца можно назвать условным.