В Челябинской области завели дело после гибели ребёнка в ручье
Сатка, Челябинская область, 20 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. Об этом сообщает областное управление СКР.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Вода
Трагедия произошла вечером 2 июля в посёлке Сулея на территории Саткинского района. Ребёнок утонул в ручье. Тогда произошедшее вызвало широкий резонанс, а следователи начали проверку.
Сейчас официально заведено дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается.