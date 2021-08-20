Сатка, Челябинская область, 20 августа, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Трагедия произошла вечером 2 июля в посёлке Сулея на территории Саткинского района. Ребёнок утонул в ручье. Тогда произошедшее вызвало широкий резонанс, а следователи начали проверку.

Сейчас официально заведено дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается.