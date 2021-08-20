Казань, 20 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Татарии в последнее время отмечается снижение темпов вакцинации от COVID-19, заявил 20 августа заместитель министра здравоохранения РТ — руководитель управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

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«Это мы связываем с самоуспокоенностью населения. Нас эта ситуация очень беспокоит. Начинается учебный год, и это дополнительный риск. Мы опасаемся, что в сентябре можем получить дополнительные трудности для системы здравоохранения из-за заболеваемости невакцинированного населения», — сказал спикер.

Всего на 20 августа иммунизацию антиковидными препаратами прошли 951 273 человека, что составляет 32% взрослого населения Татарии. Вторую дозу вакцины получили 778 937 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем после прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России заболевают менее 1% вакцинированных.

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