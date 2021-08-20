* АУЕ — запрещённая в России организация

Майкоп, 20 августа, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Адыгее грозит до шести лет лишения свободы создателю ячейки международного движения «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В совершении преступления подозревается местный житель, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Тюрьма

«Мужчина активно участвовал в деятельности экстремистской организации, в общении с жителями Адыгеи высказывался в поддержку движения «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пропагандировал идеологию насилия как способ достижения цели и вражду по отношению к представителям органов власти», — цитирует текст сообщения «Интерфакс».

Житель Адыгеи стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации.

Напомним, запрещенное в России движение арестантов отрицает общепринятые моральные принципы и верховенство законов РФ, пропагандирует философию «воров в законе» и тюремные «понятия», а также насилие к представителям органов власти.

Читайте также: Петербургский суд запретил несколько групп АУЕ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в соцсетях