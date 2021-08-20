Вашингтон, 20 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Компания Tesla планирует расширить сеть зарядных станций Supercharger для электромобилей, который размещены по всему миру. Об этом сообщат издание Electrek.

(сс) freegreatpicture.com Tesla Supercharger

Кроме того, в планах компании до конца 2021 года сделать зарядные станции Supercharger доступными для обладателей электрокаров других марок. Для этого Tesla объявила о дополнительном наборе инженеров, отмечает издание.

Supercharger (в переводе означает нагнетатель) — это технология быстрой зарядки аккумуляторных батарей моделей Tesla мощностью 72 кВт, 150 кВт либо 250 кВт. Впервые зарядные станции Supercharger появились в 2012 году. На середину текущего года количество зарядных станций Supercharger достигло 26 900.

Для того, чтобы сделать свои станции доступными для электрокаров других компаний, Tesla предлагает установить фирменное приложение компании и через него активировать зарядку.

Напомним, согласно исследованию Astute Analytica, количество зарядных станций для электромобилей в мире будет расти в среднем на 17,5% в год и к 2027 году достигнет 2,8 млн.

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