Саров, Нижегородская область, 20 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Временно приостановлено железнодорожное сообщение на участке от Арзамаса до Сарова в связи с распространением лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЗАТО Саров.

Скриншот съемки видеокамеры системы мониторинга лесных пожаров в Нижегородской области

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Накануне произошло возгорание в поселке Стеклянный под Первомайском, огонь распространился вдоль автодороги и зашел на железнодорожные пути. Поезд в Москву временно отправляется со станции Арзамас-1.

До стабилизации обстановки пассажиров поезда встречают в Арзамасе и доставляют в Саров автобусами. Автобусы отправляются от ж/д вокзала в Сарове в 21:00 мск. Проезд для пассажиров поезда бесплатный.

Перекрыто движение на Перетяжку, также закрыта дорога в сторону КПП 1.

В настоящее время в тушении пожара задействованы три пожарных поезда, три вертолета Ми-8, самолет Ил-76, группировка сил и средств в составе 1071 человек и 64 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ЗАТО Саров было возобновлено действие режима ЧС в связи с распространением огня с территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии. Лесной пожар начался еще 3 августа.

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