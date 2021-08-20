Пекин, 20 августа, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Поправки в китайский Закон о населении и планировании рождаемости, согласно которым семьям в стране можно заводить до троих детей, принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Об этом 20 августа сообщает агентство «Синьхуа».

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"Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей», — говорится в материале агентства.

Также уточняется, что согласно новой редакции закона государство намерено вести пропаганду среди населения вступления в брак и рождения детей в молодом возрасте.

Помимо этого, власти КНР хотят ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми, а также снизить расходы родителей на рождение, воспитание и образование детей.

Кроме этого, государство планирует поощрять местные власти и работодателей, которые будут предоставлять дополнительный отпуск сотрудникам, воспитывающим малолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент Китая) неожиданно отложил голосование по предложению о введении антисанкционного закона в Гонконге.