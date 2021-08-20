Москва, 20 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Положением дел в Крыму довольны 75% жителей полуостова, недовольны 21%. За последние семь лет ситуация в Крыму улучшилась, уверены 85%, лишь 5% отметили ухудшение, приводит данные ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

О том, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семей, заявили 70%. По мнению 16%, данное событие не сказалось на их жизни. Лишь 9% считают, что сказалось отрицательно.

Главные факторы положительных оценок — возможность жить в условиях личной безопасности (85%), благоприятная экология (76%), возможность для сохранения здоровья (59%), интересный досуг (55%) и хорошее образование (54%).

Телефонный опрос проведен 11−12 августа 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Мксимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, если бы референдум о воссоединении Крыма с России состоялся в настоящее время, то 88% жителей полуострова поддержали бы присоединение республики к РФ.

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