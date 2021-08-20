Москва, 20 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В России в июле 2021 года объем банковского кредитования сократился по сравнению с июнем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 августа заявил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что чистая прибыль российских банков в июле увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим месяцем.

Банк

«Одним из факторов, повлиявших на такой рост прибыли стало восстановление резервов системно значимыми банками в связи с переуступкой проблемной задолженности, — сказал Марков. — Так как такие операции не являются для банков постоянными, а проводятся периодически, то в ближайшее время на их прибыль будут влиять традиционные банковские операции, в том числе кредитование. Оно должно начать стабильно приносить прибыль после того, как станет понятна и стабилизируется ситуация со ставками».

В настоящее время, по словам Маркова, происходит замещение пассивов банков более дорогими вкладами в связи с ростом ставок по ним вслед за ключевой ставкой Банка России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года чистая прибыль российских банков составила 229 млрд рублей.