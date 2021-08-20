В Чувашии заразились коронавирусом ещё 80 человек
Чебоксары, 20 августа, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По сведениям на 20 августа, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 30 830 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80. Напомним, что сутками ранее было выявлено 79 носителей коронавируса.
Выздоровел 28 041 пациент, из них за последние сутки вылечились 68 человек. В целом доля выздоровевших составляет 91%.
Жертв коронавируса в Чувашии стало на девять человек больше. Всего скончались 1897 пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии сохраняется масочный режим в транспорте, общественных местах, при посещении объектов розничной торговли и при получении услуг. Также жители должны соблюдать безопасную дистанцию.