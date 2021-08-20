Екатеринбург, 20 августа, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Педагогическая общественность Свердловской области предложила учредить новое звание для учителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики региона.

Игорь Раздрогин. Сельская учительница. 1958

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На встрече с губернатором Евгением Куйвашевым педагоги попросили ввести звание «Заслуженный учитель Свердловской области». По мнению специалистов, звание «Заслуженный учитель России» получить непросто, поэтому необходима и своя, свердловская награда.

Куйвашев поддержал данную идею. «Нужно проработать этот вопрос министерству образования вместе с депутатами законодательного собрания, — цитирует главу региона департамент. — Давайте сделаем».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области рекомендовали не пускать в школы педагогов, если те не привились от коронавируса.

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