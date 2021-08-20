Москва, 20 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Министерство природы России предложило запретить использование 28 одноразовых видов упаковки и товаров, сообщил глава министерства Александр Козлов.

Dennis Одноразовая посуда

По его словам, с соответствующим предложением министерство обратилось в Минпромторг. Речь идет, в частности, о запрете ватных палочек и торбочек.

«Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство ставит себе задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, выступая на IX Невском международном экологическом форуме, заявила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

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