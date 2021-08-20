Москва, , 12:38 — REGNUM Сокращение населения Украины связано не только с вопросом трудовой миграции, из-за которой из страны вымываются трудовые ресурсы, но и с разворачивающимся демографическим кризисом. Об этом говорится в статье RT «Восточный отток: как отъезд трудоспособного населения может сказаться на будущем Украины».

На Украине Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961

Согласно последнему отчёту ООН «Перспективы мирового населения — 2019», население страны к 2050 году может сократиться на 20%. Таким образом, менее чем через 30 лет на Украине из 43,7 млн человек останется только около 35 млн.

При этом данные об исходной численности Украины, которыми оперирует ООН, вызывают большие сомнения, так как в них включены жители Крыма и Севастополя, с 2014 года являющихся российскими территориями.

К тому же в последний раз всеобщая перепись населения в стране проводилась 20 лет назад — в 2001 году. И несмотря на обещания президента Владимира Зеленского и его команды провести перепись населения в первые 100 дней после прихода к власти, сбор данных так и не был начат.

Вместо него была проведена так называемая пробная перепись, согласно которой численность населения страны на 1 декабря 2019 года составила 37 млн 289 тыс. человек без учёта неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Помимо этого, согласно украинской платформе открытых данных Opendatabot, рождаемость в республике за десять лет снизилась на 40%. Исходя из данных Opendatabot, в 2020 году на Украине была зафиксирована самая низкая рождаемость и самая высокая смертность за последние десять лет: родились 293 457 человек, умерли — 616 835.

На этом фоне Институт демографии им. Птухи представил Министерству социальной политики Украины прогноз, согласно которому к 2050 году в стране будут проживать 11,7 млн пенсионеров, тогда как плательщиков взносов будет только 9,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что реальными причинами «убыли» являются, прежде всего, бедность, массовая миграция, деградация медицины, автором которой является Уляна Супрун, и кризис рождаемости, со ссылкой на отчёт Госстата за первое полугодие 2021 года сообщает antifashist.

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Согласно информации сайта News Front, проблема в том, что ситуация никак не улучшается, а становится ещё хуже.

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Из-за плохой демографической ситуации на Украине через десять-пятнадцать лет дефолты могут стать обыденностью, считает советник главы Федерации работодателей страны по экономическим вопросам Павел Вернивский.

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Активист правозащитного движения Андрей Манчук считает, что Украина стала чем-то вроде черной дыры континента.

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Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак считает, что демографическая ситуация на Украине катастрофическая: потерять около 10 млн людей за семь лет — катастрофа, поскольку за границу выезжают наиболее трудоспособные и активные граждане.

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По оценке первого заместителя председателя «Боевого братства», депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, когда Украина свою роль сыграет, её отбросят, как афганцев с вылетающего из Кабула самолёта.

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«С учетом существующей демографической, экономической и социальной динамики 2021 год без ложной паники можно назвать рубиконом национальной катастрофы, днем, «когда остановилась Украина», — отмечал ранее известный украинский экономист Алексей Кущ.

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