Москва, 20 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Предприниматели почувствуют себя в большей безопасности после передачи экономических дел в IT-сфере присяжным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Ammodramus Скамья присяжных

Он прокомментировал планы правительства внести в законодательство изменения, которые позволят наделить присяжных заседателей правом рассматривать экономические дела в сфере информационных технологий.

«Полномочия суда присяжных в России могут расширить на уголовные дела экономической направленности в IT-сфере. Необходимость в таком решении обусловлена соображениями повышения привлекательности России для ведения бизнеса, в том числе в современной цифровой сфере. Рассмотрение присяжными дел по экономическим преступлениям позволит более взвешенно подходить к вопросам вынесения приговоров, гуманизирует систему правосудия. Для предпринимателей, работающих в ИТ-сфере, это очень важно: они будут чувствовать себя в большей безопасности, так как к суду присяжных в обществе и особенно в бизнесе доверие выше», — сказал он.

По словам эксперта, суды часто не собираются досконально разбираться в ИТ-специфике и выносят неадекватные приговоры, и предприниматели рассчитывают, что присяжные будут подходить к данному вопросу более взвешенно.

«Таким образом, можно сразу выделить и основные последствия расширения подсудности. Во-первых, это гуманизация приговоров, в том числе по некоторым делам и вынесение оправдательных приговоров или замена реальных сроков лишения свободы штрафами и компенсацией ущерба. Во-вторых, это повышение уровня доверия бизнеса и общества к российскому правосудию с последующим повышением и уровня правовой ответственности предпринимателей. В-третьих, это сокращение оттока капитала из России, снижение уровня «утечки мозгов», когда разработчики и ИТ-фирмы предпочитают переводить свою деятельность за рубеж. Таким образом, последствия и для бизнеса, и для общества в целом будут более чем позитивные. Однако потребуется уделять внимание подбору присяжных: это должны быть люди, которые смогут разобраться в запутанной ИТ-специфике, то есть если суды обвиняли в нежелании в ней разбираться, то надо выстроить такую систему подбора присяжных, при которой присяжные заседатели будут хотя бы осведомлены о данном сегменте уголовных дел и их специфике», — считает Шабанов.