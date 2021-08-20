20 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы обсудили в Twitter новость о том, что российская военная техника была замечена на границе Таджикистана и Афганистана.

Джейн Спай, , 13:15 — REGNUM После падения афганского правительства сотни российских военных машин и артиллерия были замечены в Таджикистане на «видимом расстоянии» от границы с Афганистаном, в то время как США ускоряли процесс эвакуации, сообщает The New York Times.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет издание, Россия показала, что теперь она будет защищать Центральную Азию от потенциальной жестокости соседей. Сейчас Россия, Китай и Пакистан укрепляют своё влияние в регионе, а вот Америка и Индия его проигрывают. Побег американцев из Афганистана назвали «победой пропаганды в глобальном масштабе». Также журналисты заявили, что Россия на протяжении многих лет выстраивала дипломатические отношения с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Некоторые пользователи написали, что единственной причиной, по которой Россия возвращается в Афганистан, стали полезные ископаемые, которые она хочет заполучить, как и США.

«Россия придумывает сценарий для афганских нетронутых минеральных ресурсов и редкоземельных элементов, докажите мне, что я не прав!» — прокомментировал @j_abbot.

Добыча минералов в Афганистане Momp.gov.af

«Как и Соединённые Штаты, они хотят доступных природных ископаемых», — отметил @RealBesbk.

Часть пользователей поинтересовалась, почему российские власти так уверены в успехе сегодня.

«Почему Россия думает, что у них все получится в этот раз?» — спросил @fstop414.

Многие комментаторы напомнили о советско-афганской войне в 1980-х и пожелали России удачи.

«Помните, что последний раз, когда русские были в Афганистане, для них всё не очень хорошо сложилось», — написал @Dog_Envirognito.

В комментариях отметили, что американцам не стоит беспокоиться по поводу того, куда Россия отправляет свои войска, до тех пор, пока цель миссии «не дружить с террористами, а защищаться от них».

«Ну и пусть. Они больше чем приветствуются, чтобы защитить кого угодно, кого они хотят, от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — считает @cimarron_kid.

Боец «Талибан» (запрещенная в РФ организация). Афганистан

«Если уж сравнивать, это может быть не так уж и плохо. Я не думаю, что они планируют оккупировать его. Это больше не их идеология. Это больше похоже на контртеррористическую деятельность на практике. Это очевидно», — прокомментировал @cpicco.

Среди пользователей есть те, кому безразличны военные планы России.

«Пусть Москва потратить тонну денег на еще одни военные приключения, меня это устраивает», — написал @GhostCheetah71.

«Меня устраивает, пусть сами разбираются с ним», — предложил @bravingham.

Ряд пользователей отметил, что Таджикистан не входит в состав России, поэтому они не поняли, что российские войска там делают. В комментариях отметили, что Россия сделает все возможное для защиты стран-союзников.

«Он — часть СНГ, которое обязывает Россию защищать эти страны по договору», — объяснил @MorekWhen.

«Россия не идет в Афганистан. Они помогают странам Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Туркмения) защитить свои границы с Афганистаном. Они по другую сторону границы!» — прокомментировал @senajm.

«Это не должно быть удивительно. Бывшие страны СССР в Центральной Азии находятся под влиянием России. Россия чувствует себя обязанной защитить эти нации от возможной угрозы со стороны террористов», — считает @kartacali94.

Тем, кто считает, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Афганистане, потому что она с ним не граничит, ответили, что США никогда не волновало то, что они находятся на другом континенте.

«Меня это устраивает. Россия буквально сосед Центральной Азии. США находятся через океан», — напомнил @WillSil 98 .

Пулеметная точка. Афганистан Dennis2775

«Имеет смысл, не так ли? На карту посмотрите», — написал @camster02813.

Комментаторы назвали это самыми разумным решением, потому что Россия в очередной раз действует, а Запад бежит и боится.

«Тем временем Запад непрерывно давит на Пакистан за его провал в Афганистане», — отметил @FarhatI74734620.

Некоторые пользователи выразили свое беспокойство о судьбе Афганистана при вводе туда российских войск и посоветовали США навсегда уйти из страны.

«Америке нужно бежать и не возвращаться», — посоветовал @ASAP_RADKE.

«Тут есть плохая тенденция, оставление России во главе чего-то обычно ведёт к ещё большим проблемам», — считает @robtes1063.