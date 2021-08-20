Крымский район, Краснодарский край, 20 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен локально на территории Крымска, а также в Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях Крымского района Краснодарского края. Решение принято районной комиссией по ЧС 20 августа, сообщил в соцсетях глава района Сергей Лесь.

Маскитный Наводнение

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«Подняты все оперативные службы. Мониторится уровень рек», — написал Лесь.

Жителей района просят оповестить об опасности наводнения родственников и знакомых, проконтролировать местонахождением детей и пожилых родственников. Также рекомендуется набрать питьевой воды, запастись нескоропортящимися продуктами, зарядить телефоны, подготовить фонари и свечи, поднять вещи, бытовую технику, отогнать на возвышенность транспорт.

«Собрать документы и необходимые вещи в одном месте. Будьте готовы к эвакуации!» — написал Лесь.

Как сообщало ИА REGNUM, до 21 августа в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Особенно сложная ситуация в Крымском районе, где есть вероятность подъёма уровня воды в реках.