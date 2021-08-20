Казань, 20 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Татарии на текущей неделе заболевамость коронавирусной инфекцией снизилась по сравнению с прошлой неделей на 2,8%. При этом регистрируется рост уровня заболеваемости по сравнению с июлем на 10,7%, заявила 20 августа замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Mindortrans.tatarstan.ru Вакцинация сотрудников аэропорта. Казань

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Число новых случаев внутрисеменых заражений превышает количество инфицированных в трудовых коллективах в 2,7 раза. Республиканским надзорным ведомством вынесено 377 постановлений на проведение обязательной вакцинации работников, коллективы которых признаны очагами инфекции. По словам Авдониной, большинство организаций отреагировали правильно и провели вакцинацию сотрудников.

«Только три организации не отчитались в проделанной работе, все они приглашены на составление протокола о нарушении», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 20 августа лабораторно подтверждены 24 925 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 21 963 ковид-пациента, скончались 660 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 37 человек, количество летальных исходов не изменилось.

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