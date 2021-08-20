Красноярск, 20 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Красноярске детский сад №276 на улице Нерчинской признан аварийным. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 августа в мэрии города.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детский сад

Здание и системы инженерного обеспечения учреждения ранее обследовали специалисты. Они пришли к выводу, что детсад является аварийным.

С 23 августа деятельность этого детсада будет приостановлена. В мэрии заверили, что детям предоставят места в других дошкольных учреждениях Ленинского и Кировского районов Красноярска. Каждую ситуацию обещают рассмотреть индивидуально. Будет проведена встреча с родителями.

«Сейчас работаем над тем, чтобы дети переходили в новые для них детские сады вместе со своими воспитателями — это тоже очень важно», — прокомментировала начальник дошкольного отдела главного управления образования Наталья Дроздова.

В настоящее время детсад №276 посещают 60 детей. Всего в учреждении сформировано семь групп на 156 воспитанников.

Напомним, здание детского сада №276 было построено в 1960 году.