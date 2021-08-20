Тбилиси, 20 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Объем торгового оборота между Грузией и Россией с января по июль 2021 года составил $868 млн, что на 23,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы статистики (Грузстат).

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Сообщается, что экспорт из Грузии в Россию вырос на 40,4% и составил $322,7 млн. По этому показателю РФ на втором месте после Китая, куда Грузия за отчётный период поставила товаров на $370,5 млн.

Импорт в Грузию из России составил $545,3 млн, что на 15,1% больше, чем за семь месяцев прошлого года. Больше в Грузию поставила товаров за отчётный период только Турция — на $917,4 млн.

Стоит отметить, что общий внешнеторговый оборот Грузии за семь месяцев 2021 года составил $7,5 млрд. Это на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.