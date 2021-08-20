Чебоксары, 20 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Из-за аномальной жары в Чувашии, которая сегодня, 20 августа, достигает местами +40 градусов, запрещено посещение лесов. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM Росток кедра в лесу

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В лесах республики на фоне сильной жары сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности — это максимальный, пятый класс. Это касается, в частности, Козловского, Марпосадского, Урмарского, Шемуршинского, Яльчикского и Янтиковского районов.

«Для предотвращения возможных возгораний посещение гражданами лесных массивов и въезд автотранспорта на их территорию временно запрещены», — говорится в сообщении ведомства.

В лесах продолжается патрулирование мобильных групп, на въездах в лесные зоны выставлены дополнительные посты ДПС.

В Заволжье в Чебоксарах для мониторинга ситуации задействованы беспилотники, с Волги за лесной береговой полосой наблюдают экипажи государственной инспекции по маломерным судам.

По данным ведомства, всего с начала 2021 года в Чувашии зарегистрировано 13 лесных пожаров площадью 24 гектара, в том числе пять произошли в Алатырском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в ближайшие дни сохранится аномальная жара, превышающая 30-градусную отметку, а 22 августа ожидается приход холодного фронта. При этом жара может ненадолго вернуться ещё в конце августа.