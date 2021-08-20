Москва, 20 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Строить иллюзии на факте визита Ангелы Меркель в Москву не стоит. Германия и Великобритания по-прежнему являются ключевыми бенефициарами в Европе после распада СССР и последовавшей резкой сдачи позиций России в геоэкономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода."Крупнейшие экономические державы Запада, к которым стоит также отнести США, по-прежнему разговаривают с Россией с позиции силы, а когда это перестало получаться — с позиции санкций, протекционизма и цинично разработанных гуманитарных и деловых программ, направленные на вытеснение из культурной и деловой среды всего русского.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

Бизнес для крупнейших европейских держав остается также в коротком списке приоритетов. При поддержке России уже в этом году Германия станет крупнейшим газовым хабом Западной Европы. Берлин теперь будет получать колоссальную добавленную стоимость к своей экономической мощи, усилив энергетические позиции на континенте. За последние 30 лет Берлин и Лондон привлекли к себе колоссальные человеческие и финансовые ресурсы из нашей страны. На территории Германии на последние 30 лет поселилось более 5 млн русскоязычных граждан бывшего СССР, большинство из них приехали из России и Украины. Это почти 6% населения современной Германии, чья политическая воля может повлиять на судьбу любого политика. Интересный факт состоит в том, что немецкое гражданство нашим бывшим соотечественникам предоставлялось несмотря на поверхностное знание немецкого языка, многие им так и не овладели. Утерянные Россией человеческие и финансовые ресурсы, а также недорогие энергоресурсы России дают ощутимый импульс немецкой экономике, усиливают ее геоэкономические позиции лидера ЕвропыРоссия — очень выгодный экономический партнер Германии и интересы бизнеса с обеих сторон никто не отменял. Визит в Москву госпожи Меркель, очевидно, весьма прагматичный. Две крупнейшие державы континента должны гармонично и эффективно взаимодействовать. Вполне очевидно, что на фоне активно меняющегося политического ландшафта в Германии никакого сближения между Берлином и Москвой в ближайшие годы не будет. Под циничное молчание Запада продолжится прополка всего русского за пределами России. После Москвы госпожа Меркель посетит Украину аккурат в день 30-летия ее независимости. Вряд ли можно назвать совпадением. После провала в Афганистане ключевые страны Запада погрязли в обвинениях и провинциализме. Без России любую глобальную задачу решить сегодня невозможно. Немецким политикам стоило бы впитать новое независимое стратегическое мышление. Радует, что немецкий бизнес намного дальновиднее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер ФРГ Ангела Меркель 20 августа прилетит в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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