Ярославль, 20 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославле политологи, социологи и журналисты обсудили на круглом столе плюсы и минусы трехдневного голосования, а также влияние выборов депутатов Госдумы на жизнь региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дискуссию организовали федеральная экспертная сеть «Клуб регионов» и ярославский «Клуб социологов».

Круглый стол в Ярославле

Первым вопросом на повестке заседания стали преимущества и недостатки трехдневного голосования. Журналист Антон Голицын высказал мнение, что при очевидных плюсах трехдневного голосования, оно вызывает у граждан сомнения в легитимности процедуры. Социолог Евгений Голубев, напротив, посчитал, что такой формат позволит большему количеству людей принять участие в выборах, тем самым увеличив явку. Что касается электронного голосования, то эксперты сошлись во мнении, что оно и удобно избирателям, и не вызывает сомнений в результатах. Напомним, что дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах пройдет в семи российских регионах, включая Ярославскую область.

По мнению политолога, руководителя федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергея Старовойтова, электронное голосование является демократической процедурой, позволяющей как можно большему количеству избирателей выразить свое мнение на выборах.

«Голосование — это такой же сервис как любой другой. Поэтому почему бы его не получать электронным образом. Поэтому возможность электронного голосования будет только расширяться и увеличиваться. Рисков особых я не вижу. Ничем принципиально 3-х дневное голосование не отличается от однодневного. Наблюдение проводится в том же формате. Хранение бюллетеней в сейф-пакетах также подконтрольно и в определённых законом местах», — сказал Сергей Старовойтов.

Ещё одним вопросом обсуждения стала роль выборов депутатов Госдумы РФ в жизни рядовых избирателей. Как отметил политолог Александр Миклин, для эффективной работы на благо региона депутат Госдумы должен обладать тремя критериями. Это должен быть заинтересованный человек с высоким лоббистским потенциалом, который эффективно работает с исполнительными органами власти. Эксперт подчеркнул, что депутат может принести пользу региону только при соблюдении всех этих трех параметров.

«Это должен быть заинтересованный человек, то есть мотивированный. Но просто заинтересованный, без лоббистских возможностей — это ноль. Бегать-то он хочет, только не знает куда, не знает как, и никто с ним разговаривать не будет, и никто денег ему не даст. У него должны быть в этой сфере лоббистские возможности. И должна быть связь с исполнительными органами власти, потому что иначе не срабатывают лоббистские механизмы», — пояснил свою позицию Александр Миклин.

Подводя итоги круглого стола социолог Евгений Голубев заметил, что сегодня избиратели не очень готовы идти на выборы, хотя впереди еще месяц избирательной кампании.

«На мой взгляд эта позиция принципиально не правильная — на выборы всегда нужно ходить. Тем более, что в этом году у ярославцев есть возможность проголосовать удаленно через сайт Госуслуги», — заметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области на выборах конкуренция традиционно высока. В двух одномандатных округах зарегистрирован 21 кандидат.