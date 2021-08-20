Владимир, 20 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Бывший директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Владимирской области признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир

Согласно материалам дела, в июле 2017 года администрация Собинского района по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской компанией на строительство общеобразовательной школы на тысячу мест, сумма контракта составила более 647 миллионов рублей. Как установлено следствием и судом, директор «Облстройзаказчика» в период с июня по сентябрь 2018 года получил от гендиректора фирмы-подрядчика строительства школы взятку в 4 млн рублей. Деньги были переданы за беспрепятственную приемку выполненных работ, общее покровительство, а также попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта.

Кроме того, согласно материалам дела, подсудимый в декабре 2018 года подписал акты по приему оборудования для нужд Арбузовского психоневрологического интерната по госконтракту без фактической проверки. Ущерб, причиненный ГБУ ВО «Облстройзаказчик», оценивается в 3,5 миллиона рублей.

Суд приговорил экс-директора бюджетного учреждения к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима, а также штрафу в 12,3 млн рублей. Судом осужденному запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, на четыре года.