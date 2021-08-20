Сеул, , 12:24 — REGNUM Бывший заместитель премьер министра и министр стратегии и финансов Южной Кореи Ким Дон Ён официально заявил о своём намерении принять участие в президентских выборах 2022 года в качестве независимого кандидата. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление экс-министра.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 20 августа в ходе пресс-конференции.

Ким Дон Ён заявил, что только независимый президент может улучшить жизнь людей, поскольку как правящие, так и оппозиционные силы действуют в своих интересах, а не в интересах людей.

Экс-министр финансов также сообщил, что не планирует создавать никаких политических альянсов.

Отметим, что Ким Дон Ён занимал должность министра стратегии и финансов с июня 2017 года по декабрь 2018 года. До прихода в правительство он занимал пост президента Университета Ачжу в городе Сувон.