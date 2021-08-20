Махачкала, 20 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки вновь вырос показатель смертности от последствий COVID-19 — скончались 18 человек. Днем ранее число смертей составило 13 человек. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 2065, сообщили 20 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Практически на одном уровне оказались за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом и количество выписанных в связи с выздоровлением пациентов — 191 и 190 человек соответственно.

Всего за время пандемии коронавируса в Дагестане стали носителями инфекции 45 697 жителей, из них 40 854 человек смогли победить болезнь. В настоящее время «активными» больными в республике являются 2778 человек.