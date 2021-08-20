Кологрив, Костромская область, 20 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Ураган, случившийся 15 мая 2021 года в Костромской области, повалил 6,4% деревьев в заповеднике «Кологривский лес», который входит в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Https://kologrivskiy-les.ru Последствия урагана в заповеднике

Изучением последствий непогоды по данным космических снимков занимался сотрудник заповедника Александр Лебедев. По его данным, ветровал затронул 3760 га от общей площади заповедника в 58 939 гектаров. Больше всего пострадали самые старые участки леса — ели в возрасте от 100 до 250 лет.

«Главным образом пострадали сохранившиеся участки старовозрастных ельников в возрасте от 100 до 250 лет. Этот участок заповедника никогда не слышал ударов топора, лес всегда восстанавливался естественным путём. Мы никак не могли повлиять на природный катаклизм, но по его итогам предстоит много научной работы. Специалистам интересно понять, как будет вести себя лес, какие именно деревья появятся взамен старых», — рассказал ИА REGNUM заместитель директора заповедника по научной работе Сергей Чистяков.

Руководство заповедника направило письмо в Минприроды России с просьбой выделить 7 миллионов рублей на подробное исследование состояния леса и средств на обработку деревьев от стволовых вредителей. Ответ от министерства ещё не получен.