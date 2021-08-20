Ураган уничтожил 250-летние деревья в костромском заповеднике ЮНЕСКО
Кологрив, Костромская область, 20 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Ураган, случившийся 15 мая 2021 года в Костромской области, повалил 6,4% деревьев в заповеднике «Кологривский лес», который входит в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте заповедника.
Изучением последствий непогоды по данным космических снимков занимался сотрудник заповедника Александр Лебедев. По его данным, ветровал затронул 3760 га от общей площади заповедника в 58 939 гектаров. Больше всего пострадали самые старые участки леса — ели в возрасте от 100 до 250 лет.
Руководство заповедника направило письмо в Минприроды России с просьбой выделить 7 миллионов рублей на подробное исследование состояния леса и средств на обработку деревьев от стволовых вредителей. Ответ от министерства ещё не получен.
Справка: 15 мая 2021 года ураган оставил без света сотни населённых пунктов в 13 районах Костромской области. Ситуация с непогодой повторилась вечером 19 мая и 21 мая. Восстановить электроснабжение всех районов энергетики смогли лишь к вечеру 21 мая. Кроме порывов на электросетях пострадали жилые здания, больницы, школы, детские сады. Общая сумма ущерба от непогоды составила 40 миллионов рублей.