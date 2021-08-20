Пекин, 20 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Компании Geely выпустит под своим новым суббрендом Zeekr шесть новых электромобилей к 2025 году. Об этом сообщает издание Sohu.

Zeekr Zeekr 001

Ожидается, что в ближайшее время будет представлен электрокар Zeekr с кодовым названием EF1E. Это будет минивэн, который будет построен на новой модульной платформе PMA.

По предварительной информации, длина автомобиля превысит 5,1 м, а колесная база будет в пределах 3,1−3,3 м. При этом колесная база с архитектурой SEA составляет 1800−3300 мм.

Что касается цены, то начальная цена EF1E будет такой же, как и EF001, около 280 000 юаней (3 193 390 рублей).

Напомним, концепт первой модели Zeekr был представлен широкой публике в сентябре 2020 года.

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