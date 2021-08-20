Новосибирск, 20 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области готовыми к началу нового учебного года признано 100% образовательных организаций — школ, лицеев, детских садов, колледжей и техникумов. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба в правительстве региона сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

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Заседание прошло с участием представителей муниципальных районов и городских округов в формате видеоконференцсвязи под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.

Всего в этом учебном году детей примут 1873 образовательных организаций Новосибирской области, в том числе 977 общеобразовательных организаций, 618 дошкольных образовательных организаций, 213 организаций дополнительного образования детей, 65 организаций профессионального образования.