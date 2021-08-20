Вашингтон, 20 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Ученые из США предложили поддержать сельское хозяйство и улучшить экономику страны путем использования отходов жизнедеятельности человека, которые богаты питательными веществами. Об этом 20 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Навоз

Согласно приведённому профессором гражданской и экологической инженерии Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне Джереми Гестом исследованию, результаты которого приводит информационный портал Phys.org, отходы жизнедеятельности человека могут быть использованы в качестве удобрений и это сделает экономику страны более устойчивой.

При этом, как считает Гест, связь между отходами жизнедеятельности человека, санитарными технологиями и устойчивым сельским хозяйством, на данный момент все более очевидна.

Также в исследовании говорится о пространственном распределении питательных веществ, которые были получены из мочи человека, и спроса на сельскохозяйственные удобрения в определенной местности. Такие сведения, по мнению профессора, необходимы для определения типологии местоположения спроса и предложения, их распределения по всему миру и последствий для восстановления ресурсов.

«Общее количество азота, фосфора и калия в нашем организме в значительной степени остается постоянным после того, как мы перестаем расти. Всё, что поступает с пищей и питьем, должно выходить с нашей мочой, калом и потом. Зная это, мы можем оценить, сколько каждого из этих питательных веществ содержится в отходах организма, если мы знаем диету», — сказал Гест.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что биологи из Швеции обнаружили в головном мозге группу нервных клеток, отвечающих за принятие человеком решения об употреблении алкоголя.