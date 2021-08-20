Саров, Нижегородская область, 20 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Накануне из-за высокой температуры воздуха и сильного ветра огонь с территории заповедника имени Петра Смидовича в Мордовии распространился на территорию ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) Саров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

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На территории Сарова глава города Алексей Сафонов вновь ввел режим ЧС (чрезвычайной ситуации) для привлечения дополнительных ресурсов к тушению пожара. Несколько очагов возгорания ликвидировали в периметре города.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. С этого момента идет круглосуточная борьба с огнем. Режим ЧС в Сарове уже вводился 7 августа. В связи со стабилизацией ситуации 14 августа особый режим был снят.

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