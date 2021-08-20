Брянск, 20 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Новый сквер появится на территории старого аэропорта Брянска. Его назовут в честь Александра Рекункова, который в конце 1950-х годов возглавлял прокуратуру Брянской области, а позднее стал Генеральным прокурором СССР, сообщает пресс-служба администрации города.

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Сквер площадью более 10 тысяч кв. м разобьют на одноимённой улице около нового здания областной прокуратуры. В ноябре 2017 года в рамках торжественного открытия здесь была открыта и мемориальная доска Генпрокурору СССР. В новом общественном пространстве вымостят около 3,5 тысячи кв. м пешеходных дорожек, высадят 58 остролистных клёнов, кусты жасмина и сирени, 470 погонных метров займёт живая изгородь. В сквере также установят освещение и лавочки для отдыха.

Стоимость работ составит 15,8 млн руб. Подрядчик уже определён.