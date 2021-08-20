Саратов, 20 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 17 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 20 августа 2109 человек, сообщает региональный минздрав.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за сутки восемь мужчин и девять женщин в возрасте от 52 лет до 91 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области подтверждено 78 155 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 72 562 человека, за сутки — 222 пациента.

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