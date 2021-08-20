Москва, 20 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Международная федерация гимнастики (FIG) не дала аргументированного ответа на запрос Олимпийского комитета России (ОКР) по судейству на Олимпийских играх в Токио. Об этом 20 августа заявил глава российской делегации на Играх Андрей Конокотин.

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По словам Конокотина, FIG продемонстрировала абсолютно формальную реакцию, дав лишь «настоятельные заверения о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы».

FIG в своём письме отказалась предоставить ОКР результаты видеоанализа выступлений гимнасток в индивидуальном и командном многоборье.

Кроме того, был получен отказ предоставить судейские карточки, в которых содержатся детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов спортсменкам.

«Позиция FIG по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы», — сказал Конокотин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа FIG выступила с заявлением, что не считает судейство на Играх в Токио предвзятым или несправедливым.