Киев, 20 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Суд по вопросу лишения лицензии оппозиционного телеканала «НАШ» должен вынести непредвзятое решение. Об этом заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 20 августа, общаясь с журналистами у стен парламента.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

Он прокомментировал ситуацию вокруг телеканала, проведя аналогию со своей работой в Верховной раде:

«Если бы я отвечал за всё, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии».

Разумков отметил, что на Украине существует только персональная ответственность, и журналисты не могут отвечать за высказывания гостей студии.

«Прямой эфир выключить невозможно. Но даже если это сделать, то информация уже прозвучала», — отметил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госкомтелерадио Украины обратилось в суд с иском об отзыве лицензии последнего крупного оппозиционного телеканала «НАШ». Регулятору не понравилось, что телеведущие «формально» отреагировали на слова гостя студии, который назвал власть на Украине фашистской, а события в Донбассе — гражданской войной.