Кемерово, 20 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершилась ежегодная акция «1 сентября — каждому школьнику». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цевилев. Live».

Onf.ru Многодетные семьи

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Напомним, что с 20 июля по 20 августа многодетные семьи могли обменять на специальных ярмарках сертификаты номиналом пять или десять тысяч рублей на школьные принадлежности. Сертификат предоставляется тем семьям, в которых воспитываются четверо и более школьников.

«В этом году мы увеличили финансирование акции. За счёт областного бюджета 6040 многодетных малообеспеченных семей приобрели школьные товары на общую сумму 32 миллиона 386 тысяч рублей, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Кроме того, принято решение 20 и 21 августа во всех муниципалитетах провести школьные базары, где родители смогут купить качественные одежду, обувь, канцелярские товары по сниженным ценам. Торговля будет организована с соблюдением противоэпидемических мер».

Также в городах и районах прошли благотворительные школьные базары муниципального уровня — для нуждающихся семей, не попавших под критерии областной акции.