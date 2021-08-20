Грозный, 20 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Чечне открыт после реконструкции Шаройский средневековый башенный комплекс. На его территории воссозданы боевые и жилые башни и мечеть. Торжественное открытие восстановленного историко-культурного объекта было приурочено к 70-летию первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

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По словам руководителя республики Рамзана Кадырова, Шаройский го историко-архитектурный комплекс включает в себя около 100 объектов, которые имеют огромное значение для чеченского народа.

«Благодаря проведенной работе нам удалось воссоздать в первозданном виде семь боевых, 25 жилых башен, а также мечеть, рассчитанную на 300 молящихся. Все они восстановлены в своем первозданном облике на сохранившихся основаниях из старых камней», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».