Элиста, 20 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Элисте представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили 90% детских игровых и спортивных площадок, на которых установлено опасное оборудование. При этом во многих сельских территориях игровых площадок нет.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

«На самом деле покрытые ржавчиной железные качели и горки можно увидеть почти во всех дворах. Детские комплексы были построены ещё в прошлом веке, с тех пор, видимо, на них мало кто из управляющих компаний обращал внимание. За эти годы игровое оборудование не только морально устарело, но и пришло в небезопасное и заброшенное состояние. Территории заросли сорной травой», — привёл пример руководитель регионального отделения ОНФ Баатр Мергульчиев.

Есть претензии инспекторов и к новым игровым площадкам, которые находятся на гарантии. Однако устранением выявленных нарушений подрядчик не занимается.

Очередной контрольный рейд планируют провести в октябре.