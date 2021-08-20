Горно-Алтайск, 20 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Снежные барсы присоединились к группировке «вандалов», которая состоит в основном из медведей и росомах, любящих ломать фотоловушки учёных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Сайлюгемского национального парка.

Сайлюгемский национальный парк Снежный барс на Алтае

Как отмечается, ирбисы сорвали и сломали два регистратора. При этом последняя уцелевшая камера зафиксировала, как большие кошки развлекаются с останками сломанной техники.

«Наибольший интерес у кошек вызвал ремень-фиксатор одной из раскуроченных ловушек. Мимо него не прошел ни один хищник: его грызли, подкидывали, с ним играли и взрослые особи, и барсята», — отметили в учреждении, сравнив барсов с домашними кошками.

Впрочем, забирать ремень с собой барсы не стали, бросив его на месте.