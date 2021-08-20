Санкт-Петербург, 20 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. По данным городского оперативного штаба от 20 августа, за последние сутки в Петербурге в стационары госпитализировали с ковидом 277 пациентов, это всего на одного человека больше, чем в предыдущие сутки. В предшествующие дни наблюдался более существенный рост суточной госпитализации с диагнозом COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Врачи в «красной зоне»

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При этом за последние сутки из стационаров выписано 338 человек. Таким образом, в настоящее время в городских и федеральных медучреждениях Петербурга находится 4344 пациента (минус 191 к показателю предыдущих суток). Из них в реанимации — 416 человек, на ИВЛ — 177 человек. Свободный коечный фонд для лечения ковида и пневмоний составляет в городе 45,11%.

На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в Петербурге находятся 24 909 человек. За сутки их стало меньше на 1960 человек, за счет активного выздоровления.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,9, что говорит о стабилизации эпидемиологической угрозы.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1691 новый случай коронавирусной инфекции, это на 128 случаев больше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, возросла и суточная смертность от COVID-19.