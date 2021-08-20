Пенза, 20 августа, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 237 случаев инфицирования коронавирусом. По данным общероссийского оперативного штаба на 20 августа, в регионе с начала пандемии подтверждено 60 941 заражение.

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Выздоровели за все время 48 425 ковид-пациентов, за сутки — 191 человек. Скончались от COVID-19 всего 1984 жителя, в том числе за последние 24 часа — 18 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 39 520 доз.

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